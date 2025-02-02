TAG Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarsus – Adana – Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, otobüs muavini 37 yaşındaki Veysel Feyda yaşamını yitirdi. Bu kaza sonucunda 1’i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobilin alev almasıyla otoyolun Gaziantep yönü 2 saatliğine ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, gece saatlerinde TAG Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI VE YANGIN

TAG Otoyolu’nda Gaziantep istikametine seyir eden E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, A.T. idaresindeki 33 F 2727 plakalı TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobil arasında zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra savrulan TIR ve otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemesi yüklü olan TIR’ın yanması ile yangın kısa sürede büyüyerek her iki aracı da alevler içinde bıraktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALILARA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular başarılı bir şekilde tahliye edilirken, yanan araçlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahale çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Ancak TIR ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İyileşme süreci devam eden 19 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK AKIŞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Zincirleme kazanın ardından 2 araçta çıkan yangın yüzünden TAG Otoyolu’nun Gaziantep istikameti 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. Bu süre zarfında yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve güvenlik görevlileri sürücüleri alternatif yolları kullanmaları konusunda yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının yapılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)