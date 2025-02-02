Tag Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

ADANA- GAZİANTEPLİ KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda gerçekleşen zincirleme kazada, yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karışması sonucu otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirdi. 1’i ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev alarak yanarken, Gaziantep yönündeki otoyol 2 saat boyunca ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza, gece saatlerinde TAG Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, A.T. yönetimindeki 33 F 2727 TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil ürünlerinden dolayı yangın hızla büyüdü ve her iki araç da alevler içinde kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi; ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

TEDAVİLER VE YANGINA MÜDAHALE

Otobüsteki yolcular etkin bir şekilde tahliye edildi. Yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü; fakat TIR ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altındaki 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAZA SONRASI YOL DURUMU

Yaşanan zincirleme kaza ve ardındaki yangın nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep yönü 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. Bu süre zarfında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik görevlileri, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. İtfaiyenin yangına müdahalesinin ardından araçların bulunduğu yerden kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası trafik akışı tekrar normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.