Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

ACİL DURUM BİLGİSİ

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan bir binada saat 17.00 civarında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, onun yaşadığı daireye gitmeye karar verdi. Avukat, daire kapısına ulaşamadığında durumu acil hizmetlere bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri ise, yaptıkları incelemede Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay nedeniyle ihtiyati önlemler alındı ve Başerer’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne taşındı.