Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’ndeki bir binada saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı durumu araştırmaya karar verdi. Avukat, Başerer’in yaşadığı daireye yöneldi. Daire kapısının açılmaması üzerine avukat, olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLERİN DURUMU TESPİTİ

Görevli ekipler daire kapısını açtığında, Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.