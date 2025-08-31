Gündem

Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

tahire-baserer-evinde-olu-bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’ndeki bir binada saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı durumu araştırmaya karar verdi. Avukat, Başerer’in yaşadığı daireye yöneldi. Daire kapısının açılmaması üzerine avukat, olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLERİN DURUMU TESPİTİ

Görevli ekipler daire kapısını açtığında, Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

Trabzonspor'un önemli oyuncusu Batista Mendy için Sevilla'dan teklif iletildi. Anlaşmanın ardından Mendy, sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Bireysel Vahşet

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdükten sonra yaşamına son veren Ayberk Kurtuluş'un suç kaydı dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.