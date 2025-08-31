Gündem

Tahire Başerer Evinde Ölü Bulundu

tahire-baserer-evinde-olu-bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bulunan bir binada, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı durumdan endişelenip, Başerer’in yaşadığı daireye gitti.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Avukat daire kapısını açan kimseyi bulamayınca hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol neticesinde, Başerer’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENAZENİN TAŞINMASI

Tahire Başerer’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

