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Spor

Tahkimden Fenerbahçe’ye Verilen Ceza Onaylandı

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FUTBOL FEDERASYONU CEZAYI ONAYLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne sunulan toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onayladı. TFF’nin resmi internet sitesinde açıklanan detaylara göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli nedenlerle Fenerbahçe Kulübüne kesilen bu ceza, Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi.

CEZA MİKTARI BELİRLENDİ

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne uygulanan bu para cezasının hangi gerekçelerle verildiği belirtilmemiş olsa da, detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu karar, futbol camiasında tartışmalara sebep olabiliyor ve kulübün gelecekteki faaliyetlerini de etkileyebilecek.

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