Tahran’daki Askeri Tesiste Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

tahran-daki-askeri-tesiste-elektrik-kontagindan-yangin-cikti

Kuddusi Caddesi’ndeki askeri tesis içerisinde yer alan 300 metrekarelik marangoz atölyesinde, elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü, Celal Maleki, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akşam saat 19.00 sıralarında Kuddusi Caddesi’nde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, atölyenin atık bölümünde meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.” sözlerine yer verdi.

PATLAMA SESLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, sosyal medya üzerinde yayılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği anlar dikkat çekerken, görgü tanıkları yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ifade etti.

