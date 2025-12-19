Taipei Metrosunda Sis Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Yerel saatle 17.30 civarında Taipei’de bir metro hattının ana istasyonlarından birinin çıkışında gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak yetkililer, saldırganın önce sis bombası kullanarak bölgedeki panik havasını artırdığını ve ardından bıçakla rastgele insanlara saldırdığını belirtti. İlk verilere göre, bu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KAÇIŞ İKİNCİ AŞAMADA YERALTI ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DEVAM ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan 27 yaşındaki şüpheli Chang Wen’in istasyonun yakınındaki bir alışveriş merkezine girdiğini bildirdi. Saldırganın binanın 5. katına çıkarak burada da saldırılarına devam ettiği kaydedildi. Chang’ın, daha sonra 5. kattan atlayarak ciddi şekilde yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından metro istasyonu ve çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölgeye 200’den fazla güvenlik görevlisi görevlendirildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ve güvenlik güçlerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada çok sayıda molotof kokteyli ele geçirdiği bildirildi.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Taoyuan Bölge Savcılığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Chang Wen’in askerlik hizmetine başlaması gerektiği halde yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtildi. Söz konusu kişinin adres değişikliğini bildirmemesi sonucunda celp belgesinin kendisine ulaşmadığı ve bu nedenle asker kaçağı sayıldığı vurgulandı. Savcılık, Chang hakkında askerlik hizmetiyle ilgili yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce tutuklama kararı çıkarıldığını duyurdu.