Taksici Kadın Yolcuya Saldırdı!

TAKSİ ŞOFÖRÜ YOLCUSUNA SALDIRDI

İstanbul Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü ile yolcuları arasında çıkan tartışma, olumsuz bir duruma yol açtı. Olay, Zafer Mahallesi’ndeki Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracın içerisine binen iki kadın, taksi şoförüyle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ VE SALDIRIYA DÖNDÜ

İddiaya göre, yolculardan birinin sarf ettiği küfür, tartışmanın büyümesine sebep oldu. Taksi şoförü, ön koltukta oturan kadına fiziksel olarak saldırarak, önce tokat attı sonra ise kadının saçını çekti. Ardından, kadınları taksiden dışarıya itti. O sırada, yoldan geçen bir vatandaş olaylara müdahale etmeye çalıştı ancak sözlü tartışma devam etti. Yaşanan anlar, arka koltukta oturan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerayla kaydedildi.