Taksici, Tartışma Sonucu Bıçaklandı

OLAY YERİNDEKİ TARTIŞMA

Kocasinan ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’nde bir taksi durağında meydana gelen olayda, taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Kısa zamanda tırmanan bu tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüşerek oldukça ciddi bir boyut aldı.

BİLAKİLİ YARALANMA VE MÜDAHALE

Kavga sırasında H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın gerçekleşmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı M.D., gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı. Maalesef, doktorların tüm müdahalesine rağmen M.D. hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kavgaya karışan H.Ş. ise olay sonrası olay yerinden kaçtı. Olayın gerçekleşmesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tüm detaylar araştırılıyor.