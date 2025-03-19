Taksim Metrosu Geçici Olarak Kapatıldı Mı?

İSTANBUL’DA METRO DURAKLARI KAPATILDI

Metro İstanbul, bazı metro duraklarının kapandığını duyurdu. Bu karar, İstanbul Valiliği tarafından alındı.

METRO HATLARI ETKİLENDİ

Bugün yapılacak ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildiriliyor.