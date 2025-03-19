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Taksim Metrosu Geçici Olarak Kapatıldı Mı?

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İSTANBUL’DA METRO DURAKLARI KAPATILDI

Metro İstanbul, bazı metro duraklarının kapandığını duyurdu. Bu karar, İstanbul Valiliği tarafından alındı.

METRO HATLARI ETKİLENDİ

Bugün yapılacak ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildiriliyor.

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