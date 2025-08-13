Taksinin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Öldü

KAZA YERİ VE OLAYIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Kaza, Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı’nda meydana geliyor. Bulvarda seyir hâlinde olan Hıdır Pişgin’in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksiye çarpıyor. Savrulan motosikletteki Pişgin, aracın kontrolünü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarpıyor. Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyor.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Ağır yaralanan Pişgin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamıyor. Pişgin’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna taşınıyor.

TAXİ SÜRÜCÜSÜNÜN MERTİK HALİ VE İNCELEME

Kazanın ardından kaçan taksici M.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oluyor. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.