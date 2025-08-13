Taktırmayan 28 Bin TL Ödeyecek

UTTS GEÇİŞİ VE CEZA UYGULAMALARI

Akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025 ve taşıt sahipleri için 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş sürecinin ardından ceza uygulamaları resmen başlıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre, Ordu’da bir müşteri, gittiği benzin istasyonunda UTTS’nin bulunmadığını fark edince şikâyette bulundu. Bu şikâyet üzerine yapılan denetimde, UTTS’ye geçiş yapmamış istasyona 28 bin TL idari para cezası kesildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane, UTTS’ye geçiş süresinin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri içinse 30 Haziran 2025’te sona erdiği konusunda hatırlatmada bulundu.

CEZA UYGULAMALARI VE GİDER KULLANIMI

1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla UTTS kapsamında düzenlenmeyen akaryakıt fişleri gider olarak kullanılamıyor. Bu yöntemle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yetkililer, hem akaryakıt istasyonları hem de taşıt sahiplerine yönelik denetimlerin aktif bir şekilde sürdüğünü ifade ediyor. Düzenlemeye uygun davranmayan akaryakıt istasyonları için para cezası 28 bin TL olarak belirlenirken, taşıt sahipleri için ise 7 bin TL’den 28 bin TL’ye kadar geniş bir ceza yelpazesi mevcut. İhlallerin tekrarı durumunda ise para cezasının miktarı da artış gösteriyor.