Talas’ta motosiklet kazasında iki yaralı

Kaza, Talas ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi’nde gerçekleşti. M.K. yönetimindeki motosiklet, Yunus ekibinde görevli iken devrildi ve park halindeki bir otomobile çarptı.

Olay sonucunda, M.K. ile motosikletin arkasında bulunan polis memuru B.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen kaza bölgesine yönlendirildi.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin sağladığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

