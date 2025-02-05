More
Spor

Talisca, Cenk İle Gol Sevincini Anlattı

talisca-cenk-ile-gol-sevincini-anlatti

FENERBAHÇE’YE 5-0’LIK GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası’nın B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Erzurumspor FK’ya karşı etkileyici bir performans sergileyerek 5-0’lık bir zafer elde etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipten futbolcular çeşitli açıklamalar yaptı.

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçeli oyuncular, aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarında, “Cenk ile sözleşmiştik” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak takımın moral ve motivasyonunu artıran bir atmosfer içinde olduklarını duyurdu. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken futbolcular, bu galibiyetin kendilerine güven getirdiğini belirtti.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe’den Espirili Gol Sevinci Paylaşımı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 yenerken, Cenk Tosun ve Anderson Talisca uzun bir aradan sonra Kadıköy'de gol sevinci yaşadı. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Manşet

Mourinho’dan Yeni Transfer Açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Erzurumspor FK'ya karşı 5-0'lık galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu. Maç sonrası açıklamaları merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.