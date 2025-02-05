Talisca, Cenk İle Gol Sevincini Anlattı

FENERBAHÇE’YE 5-0’LIK GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası’nın B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Erzurumspor FK’ya karşı etkileyici bir performans sergileyerek 5-0’lık bir zafer elde etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipten futbolcular çeşitli açıklamalar yaptı.

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçeli oyuncular, aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarında, “Cenk ile sözleşmiştik” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak takımın moral ve motivasyonunu artıran bir atmosfer içinde olduklarını duyurdu. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken futbolcular, bu galibiyetin kendilerine güven getirdiğini belirtti.