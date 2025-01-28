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Spor

Talisca’dan İmza Sonrası İlk Açıklamalar

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FENERBAHÇE TRANSFERE HIZLI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de liderliğin 6 puan arkasında bulunan ve sezon sonunda şampiyonlukta iddialı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapıyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi isimleri kadrosuna ekledi ve son olarak Anderson Talisca ile anlaştı.

ANDERSON TALISCA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Talisca, imza sonrasında Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu.

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