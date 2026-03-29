“Talisca’dan Şampiyon Olma İfadesi!”

TAKIMIN GÜÇLENMESİ ÜZERİNE İNANÇ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, takımın milli aradan sonra daha güçlü bir şekilde döneceğine dair inancını dile getirdi. Talisca, FB TV’de yer aldığı “Günün Röportajı” programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep maçıyla birlikte sahalara geri döndüğünü belirten oyuncu, “Sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim ama çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak, benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE’DE MUTLULUK VE HİFZEDİLEN GÜVEN

Fenerbahçe’de bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Talisca, “Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim.” ifadelerini kullandı. Şu an dördüncü en fazla forma giyen oyuncu olmasının, hocanın kendisine duyduğu güvenle alakalı olduğuna dikkat çekti. “Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE İLİŞKİ

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilişkisine de değindi. “Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine karşı çok büyük saygısı var. Performansımın artmasında da hocamızın katkısı var. Ben takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu göstermiş olduğum performans aslında kolektif bir performans.” şeklinde konuştu. Talisca, takımın performansına katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı ve hedefinin her durumda takıma yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

KAYBEDİLEN PUANLAR VE DERBİ MAÇI

Anderson Talisca, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Taraftarın takımı destekleyeceğinden emin olduğunu belirtirken, “Hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı yaratabilelim.” dedi. Önlerindeki zor maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Talisca, milli arayı çok değerli bulduklarını, daha güçlü bir şekilde dönmek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Talisca, taraftarlara da bir mesaj göndererek, “Biz birlikte çok büyük işler yaptık, çok önemli maçlar kazandık. Ama maalesef kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bizim amacımız ve isteğimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak. Ama sezonun geri kalanında güçlü devam edeceğiz.” diye konuştu. Taraftarların desteğiyle hedeflere ulaşılabileceğini sözlerine ekleyen Talisca, “Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın.” şeklinde tamamladı.