“Talisca’dan Şampiyon Olma İfadesi!”

TAKIMIN GÜÇLENMESİ ÜZERİNE İNANÇ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, takımın milli aradan sonra daha güçlü bir şekilde döneceğine dair inancını dile getirdi. Talisca, FB TV’de yer aldığı “Günün Röportajı” programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep maçıyla birlikte sahalara geri döndüğünü belirten oyuncu, “Sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim ama çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak, benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE’DE MUTLULUK VE HİFZEDİLEN GÜVEN

Fenerbahçe’de bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Talisca, “Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim.” ifadelerini kullandı. Şu an dördüncü en fazla forma giyen oyuncu olmasının, hocanın kendisine duyduğu güvenle alakalı olduğuna dikkat çekti. “Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE İLİŞKİ

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilişkisine de değindi. “Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine karşı çok büyük saygısı var. Performansımın artmasında da hocamızın katkısı var. Ben takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu göstermiş olduğum performans aslında kolektif bir performans.” şeklinde konuştu. Talisca, takımın performansına katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı ve hedefinin her durumda takıma yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

KAYBEDİLEN PUANLAR VE DERBİ MAÇI

Anderson Talisca, Süper Lig’in 28. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Taraftarın takımı destekleyeceğinden emin olduğunu belirtirken, “Hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı yaratabilelim.” dedi. Önlerindeki zor maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Talisca, milli arayı çok değerli bulduklarını, daha güçlü bir şekilde dönmek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Talisca, taraftarlara da bir mesaj göndererek, “Biz birlikte çok büyük işler yaptık, çok önemli maçlar kazandık. Ama maalesef kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bizim amacımız ve isteğimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak. Ama sezonun geri kalanında güçlü devam edeceğiz.” diye konuştu. Taraftarların desteğiyle hedeflere ulaşılabileceğini sözlerine ekleyen Talisca, “Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın.” şeklinde tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.