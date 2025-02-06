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Spor

Talisca, Fenerbahçe’de İlk Golünü Attı

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MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde gerçekleşen maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynandı. İlk yarının ortasında, Anderson Talisca sahneye çıktı ve takımına gözüyle beklenen golü getirdi.

TALISCA’NIN GOLÜ

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu, Mert Hakan Yandaş’ın harika pasında topu filelerle buluşturdu. Dakikalar 33’ü gösterdiğinde, sağ kanatta topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş, savunma arkasına düzgün bir pas attı. Bu pası değerlendiren Talisca, ceza sahasına girerek sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

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