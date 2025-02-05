Talisca Fenerbahçe’de İlk Golünü Attı

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yaptığı mücadele, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti. İlk yarıda Anderson Talisca, gol atarak maçtaki ilk golü kaydetti.

TALISCA’NIN GOLÜ

Fenerbahçe, devre arasında Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’dan transfer ettiği Talisca ile öne geçti. Mert Hakan Yandaş’ın harika pasında, Talisca topu ağlarla buluşturdu. Gol, 33. dakikada gelişti. Mert Hakan, sağ kanatta topu kontrol ederek savunmanın arkasına mükemmel bir pas attı. Talisca, bu pası alarak ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla köşeye yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.