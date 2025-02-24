Tamer Karadağlı’nın Gezi Parkı Yorumu

GEMİYİ İÇTEN ÇALIŞMAKTA BULUŞTU

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Karadağlı, “Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarıyla Gezi Parkı olaylarına dair tutumunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 22 SAAT

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Karadağlı, genel müdürlük görevini yerine getirirken yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. “Günde 22 saat çalıştığım günler oluyor. Hayatımı İstanbul’dan Ankara’ya taşıdım. Tüm zamanımı Devlet Tiyatrosuna ayırıyorum. Kuruma faydam olsun diye, tiyatroyu herkese ulaştıralım diye…” şeklinde konuşan Karadağlı, izleyicilere sunulan oyunların arkasında büyük bir emek olduğunu vurguladı.

ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENMİYORUM

Karadağlı, kendisine yöneltilen eleştirileri kişisel olarak algılamadığını ifade etti. “Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim” diyerek, eleştirileri daima işine odaklanarak yanıtladığını belirtti.

GEZİ PARKI’NDAKİ DENEYİMİ

Tamer Karadağlı, Gezi Parkı eylemlerine katılmasıyla ilgili olarak, “Evet Gezi’ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım…” sözleriyle eylemler sürecindeki düşüncelerini paylaşmış oldu.