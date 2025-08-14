Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

Spor

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ’NDE GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda takımı St. Patrick’s ile oynadı ve 3-2’lik bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

TAMMY ABRAHAM’IN 5. GOLÜ

Bu golle Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla 5. kez fileleri havalandırmış oldu. Abraham, daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1, St. Patrick’s ile deplasmanda gerçekleşen ilk maçta ise 3 gol atmıştı.

ABRAHAM MAÇTA 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Maçta ilk 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu’na yerini bıraktı.

