Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

MAÇIN SONUCU

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda’nın temsilcisi St. Patrick’s karşısında 3-2’lik bir galibiyet aldı.

TAMMY ABRAHAM’IN SUNDUĞU EŞİTLIK

Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle takımı için 2-2’lik eşitliği sağladı. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş formasıyla attığı 5. gol oldu.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile yapılan maçta 1 gol kaydetmiş ve St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol atmıştı.

SÜRE ve PERFORMANS

Maçta 11. dakikada başlayan Tammy Abraham, mücadele boyunca 63. dakikaya kadar sahada kaldıktan sonra yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu’na geçti.