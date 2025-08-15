Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

MAÇIN SONUCU
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda’nın temsilcisi St. Patrick’s karşısında 3-2’lik bir galibiyet aldı.
TAMMY ABRAHAM’IN SUNDUĞU EŞİTLIK
Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle takımı için 2-2’lik eşitliği sağladı. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş formasıyla attığı 5. gol oldu.
Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile yapılan maçta 1 gol kaydetmiş ve St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol atmıştı.
SÜRE ve PERFORMANS
Maçta 11. dakikada başlayan Tammy Abraham, mücadele boyunca 63. dakikaya kadar sahada kaldıktan sonra yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu’na geçti.