Spor

Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

tammy-abraham-5-golunu-atti

BEŞİKTAŞ’IN KAZANCI VE ABRAHAM’IN PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek önemli bir başarı elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

ABRAHAM, 5. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Abraham, bu golle siyah-beyazlı formayla 5. kez gol atmış oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk karşısında bir gol kaydeden Tammy Abraham, St. Patrick’s ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırmıştı.

SÜRE PERFORMANSI

Maça ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yer değiştirerek sahayı terketti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki olumlu eğilimin sürdüğünü ve brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını açıkladı.
Ekonomi

TCMB, Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,69’a, 2025'teki dolar/TL tahmini ise 43,96 TL’ye yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.