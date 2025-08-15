Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

BEŞİKTAŞ’IN KAZANCI VE ABRAHAM’IN PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek önemli bir başarı elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tammy Abraham, maçın 29. dakikasında attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

ABRAHAM, 5. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Abraham, bu golle siyah-beyazlı formayla 5. kez gol atmış oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk karşısında bir gol kaydeden Tammy Abraham, St. Patrick’s ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırmıştı.

SÜRE PERFORMANSI

Maça ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yer değiştirerek sahayı terketti.