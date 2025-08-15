Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ VE ABRAHAM’IN PERFORMANSI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında İrlanda’nın St. Patrick’s takımı ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-2 kazanarak turu geçti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham, 29. dakikada attığı golle durumu 2-2’ye getirerek takımına önemli katkı sağladı.

ABRAHAM’IN GOL SEVİNCİ

Bu gol, Tammy Abraham’ın Beşiktaş formasıyla attığı 5. gol oldu. Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta 1 gol kaydederken, St. Patrick’s ile yapılan ilk maçta ise 3 gol atmıştı.

MÜCADELEDEKİ SÜRESİ

Maçın başlangıcında 11 numaralı forma ile sahaya çıkan Tammy Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu’na bıraktı.