Tammy Abraham, İki Gole Eşitlik Sağladı

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında İrlanda’nın St. Patrick’s takımı ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2’lik skorla kazandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham, 29. dakikada attığı golle takımına 2-2’lik eşitliği sağladı.

TMİYİŞ GOL SEVİNCİ

Tammy Abraham, bu golle Beşiktaş’taki 5. gol sevincini yaşamış oldu. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1 gol atan Abraham, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

MAÇTAKİ SÜRESİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu’na bıraktı.