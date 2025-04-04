Tanık Avukattan 5 Milyon Dolar Rüşvet İddiası

İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMADA ÇARPICI İFADELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen M.A.İ, Capacity AVM’nin avukatlığını yaptığını ve otopark ruhsatlandırma sürecine hakim olduğunu belirtti. M.A.İ, belediyenin taleplerini müvekkillerinin kabul etmemesi üzerine otoparkın mühürlendiğini öne sürdü.

AVM’NİN RUHSAT SÜRECİNDE YAŞANANLAR

M.A.İ, “Eski tarihli bir mührü kullandıklarını fark edince tespit yaptırdık. Binayla ilgili tüm evrakları inceledik. İmar affından yararlanıldığını, harçların ödendiğini ve imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettik. Mimar Sefer Kocabaş’tan belgelerimizi incelemesini istedik. O da binanın mevzuata uygun olduğunu doğruladı. Sefer Bey’le birlikte Ali Rıza Bey’le (Akyüz) görüştük. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu ve işlerin devamı için destek istediklerini söylediler. Biz de sadece hukuka uygun taleplere yardımcı olabileceğimizi belirttik. Hukuka aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyerek belediyeden ayrıldık.” dedi.

5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TALEBİ

10 gün sonra Ali Rıza Akyüz tarafından belediyeye çağrıldıklarını ifade eden M.A.İ, burada İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı Ertan Yıldız’la karşılaştıklarını ve aynı talebin tekrarlandığını söyledi. M.A.İ, “Maslak’taki bir dairede Süleyman Atik’le görüştük. Bize ‘resmi sıfatının olmadığını, imar işlerini takip ettiğini ve net olarak 5 milyon dolar talep edildiğini’ söyledi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirttim.” şeklinde konuştu.

YIKIM TEHDİDİ VE PARA CEZASI

M.A.İ, Süleyman Atik’in daha sonra kendilerini tekrar arayarak “Bu sizin için bir fırsat, bu fırsatı değerlendirin. Binada deprem tehlikesi olduğuna dair rapor alıp ticari faaliyetin durdurulması riski var.” dediğini aktardı. M.A.İ, “Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler. Yürütmeyi durdurma kararı aldık ama para cezasıyla ilgili karar henüz verilmedi.” ifadelerini kullandı.

CHP KURULTAYINDA PARA DAĞITIMI İDDİALARI

Tanık E.Ç ise CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını ve partiden ayrıldığını ancak bağının devam ettiğini belirtti. E.Ç, CHP Kurultayı döneminde Marriot Otel’de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Özgür Karabat’la birlikte olduğunu iddia ederek, “Yanlarında delegelere vermek üzere çantalar dolusu para vardı. Özgür Özel’in seçimi kazanması için delegelere para dağıttılar. Buna bizzat şahit oldum.” dedi.

İMAMOĞLU’NUN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ İSİMLERLE İLGİLİ İDDİALAR

E.Ç, Fatih Keleş’in İmamoğlu’nun “kasalarından” biri olduğunu ve inşaat işlerinden komisyon aldığını öne sürdü. Murat Ongun’un İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olduğunu ve sosyal medya operasyonlarını yönettiğini belirten E.Ç, Ali Kurt’un KİPTAŞ ihalelerinden komisyon aldığını ve bu paraların bir kısmını İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullanıldığını iddia etti. E.Ç, Adem Soytekin’in de İmamoğlu’nun “kasalarından” biri olduğunu ve KİPTAŞ ihalelerinden elde edilen paraların İmamoğlu’na aktarıldığını savundu.

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ İDDİALAR

E.Ç, Halis Kahriman’ın İmamoğlu’nun Esenyurt’taki “kasalarından” biri olduğunu öne sürerken, Mehmet Murat Çalık’ın da İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki sistemini kontrol eden kişi olduğunu belirtti. E.Ç, “Bu bilgileri CHP delegesi Veysi Uyanık’tan doğrulayabilirsiniz. Delegelere para ve alışveriş kartı dağıtıldığını iyi bilir. Bunlar rüşvet olarak toplanan paralardır.” ifadelerini kullandı.