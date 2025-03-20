Tanju Özcan İle Nagehan Alçı Tartışması

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI TARTIŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından, KRT’de gerçekleştirilen bir programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci Nagehan Alçı arasında gergin bir tartışma yaşandı. Özcan’ın, Ergenekon ve Balyoz davalarına referansla yaptığı açıklamalar Alçı’nın sert tepkisiyle karşılandı. Canlı yayın sırasında her iki isim arasındaki tansiyonun yükseldiği anlar izleyicilerin dikkatini çekti.

ÖZCAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Tanju Özcan, programda yaptığı açıklamada, “O zaman bunu yapan FETÖ’cülerdi” diyerek Ergenekon ve Balyoz davalarına değindi. Bu ifadeler, Nagehan Alçı’nın tepkisini çekti. Alçı, Özcan’ın sözlerine karşı “O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım, bugün de yanındayım” diyerek kendini savundu. İki taraf arasındaki tartışma karşılıklı sert ifadelerle devam etti.

ALCI’DAN CEVAP

Tanju Özcan, Alçı’nın “ucuz tartışma” ifadesine karşılık vererek, “İlkeniz yok, duruşunuz yok” dedi. Alçı ise bu söylemlere, “Demokrasiye inanan insanlarla konuşmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Özcan, programdan ayrılmak istediğini ifade ederek “Aynı ortamda bulunmak istemiyorum” dedi. Alçı da yayın sırasında kendisine hakaret edildiğini belirtti.