Tanju Özcan Ve Nagehan Alçı Tartışması

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından KRT’de gerçekleştirilen bir programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci Nagehan Alçı arasında sert bir tartışma yaşandı. Özcan’ın Ergenekon ve Balyoz davalarına yönelik söylemleri, Alçı’nın tepkisini çekti. Canlı yayın esnasında gergin anlar, izleyicilerin dikkatini çekti.

TANJU ÖZCAN’DAN SERT ÇIKIŞ

Programda bir açıklama yapan Tanju Özcan, “O zaman bunu yapan FETÖ’cülerdi” ifadesiyle Ergenekon ve Balyoz davalarına atıfta bulundu. Bu sözler, Nagehan Alçı’nın karşı çıkışını tetikledi. Alçı, Özcan’ın açıklamalarına yanıt vererek, “O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım, bugün de yanındayım” dedi. Tartışmanın ilerlemesiyle iki taraf sosyal medya izleyicilerinin de dikkatini çeken sert ifadeler kullandı.

Özcan, Alçı’nın “ucuz tartışma” sözlerine cevap vererek, “İlkeniz yok, duruşunuz yok” dedi. Alçı ise tepki göstererek, “Demokrasiye inanan insanlarla konuşmak istiyorum” şeklinde yanıt verdi. Tartışma büyüdükçe Tanju Özcan, programdan ayrılmak istediğini ifade etti ve “Aynı ortamda bulunmak istemiyorum” dedi. Alçı ise yayın sırasında kendisine hakaret edildiğini dile getirdi.