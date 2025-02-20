Tanker TEM Otoyolu Çatalca Gişelerinde Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde, Edirne istikametinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çamlıca gişelerinden TEM Otoyolu’na bağlanırken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KZT 395 plakalı atık yüklü tanker, virajda devrildi.

Olayın bildirilmesiyle birlikte çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Tanker içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin ön camı keserek müdahale etmesiyle yaralı bir şekilde çıkarıldı. Olay yerinde yapılmış ilk müdahalenin ardından, tanker şoförü hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle ekipler, kumlama çalışması gerçekleştirdi. Tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasıyla kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMASI

Kapanan yolun açılmasını bekleyen TIR sürücüsü Aziz Şeker, “Atık yüklü tanker devrilmiş, ben tam olarak göremedim. Şoför yaralıymış, hastaneye kaldırılmış” şeklinde konuştu.