Tansiyonun Yükseldiği TBMM Genel Kurulu’nda Kavga

tansiyonun-yukseldigi-tbmm-genel-kurulu-nda-kavga

TANSİYON KILIF OLDUĞU KUVVETİ ARTIRDI

En düşük emekli aylığını artırmayı hedefleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7. maddesi üzerindeki görüşmelerde gerginlik tırmandı.

TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMA GİRİŞİMİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tartışma yaratacak bir eylemle kürsüye karton tabut ve mezar taşı ile çıkma teşebbüsünde bulundu. Bu durum Genel Kurul’un adeta bir ringe dönüşmesine neden oldu. TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba’ya, “Bunları getiremezsiniz.” şeklinde uyarıda bulundu.

YUMRUKLU KAVGA YAYILDI

Ak Parti milletvekillerinin, Ağbaba’nın elindeki karton tabutu almasıyla birlikte Genel Kurulda yumruklu bir kavga patlak verdi. Uygulanan bu gergin anlar kameralara yansıdı. Sonrasında Celal Adan, birleşim için ara verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Putintseva’dan Türk Taraftarlara Tepki Çeken Hareket

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda elendi ve 327 bin dolar ödül kazandı. Rakibinin Türk seyircilerle olan davranışı tartışma yarattı.
Gündem

Toyota’nın Yeni Ortadan Motorlu Spor Otomobili Onaylandı

Toyota, 600 beygir gücünde yeni nesil ortadan motorlu spor otomobil geliştirme projesini resmi olarak duyurdu. Bu projeyi uzun süredir bekleniyordu.
Gündem

Küresel Piyasalarda Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

Akaryakıt fiyatlarında yeniden değişiklikler meydana geldi. Motorine uygulanan yeni zamdan sonra 23 Ocak Cuma itibariyle güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belirtiliyor.
Gündem

Altın Fiyatlarında Rekor Seviye Gözlemleniyor

Haftanın son gününde ons altın 4,966 dolara, gram altın ise 7,070 liraya yükseldi. Gümüş ise yüzde 3 artışla tarihi zirvesine ulaştı.
Gündem

Borsa İstanbul Rekor Seviyelerini Yeniliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 12.924,20 puanla başlayarak tarihindeki en yüksek açılışı gerçekleştirdi ve 13.000 puanı da geçmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.