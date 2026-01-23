Tansiyonun Yükseldiği TBMM Genel Kurulu’nda Kavga

TANSİYON KILIF OLDUĞU KUVVETİ ARTIRDI

En düşük emekli aylığını artırmayı hedefleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7. maddesi üzerindeki görüşmelerde gerginlik tırmandı.

TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMA GİRİŞİMİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tartışma yaratacak bir eylemle kürsüye karton tabut ve mezar taşı ile çıkma teşebbüsünde bulundu. Bu durum Genel Kurul’un adeta bir ringe dönüşmesine neden oldu. TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba’ya, “Bunları getiremezsiniz.” şeklinde uyarıda bulundu.

YUMRUKLU KAVGA YAYILDI

Ak Parti milletvekillerinin, Ağbaba’nın elindeki karton tabutu almasıyla birlikte Genel Kurulda yumruklu bir kavga patlak verdi. Uygulanan bu gergin anlar kameralara yansıdı. Sonrasında Celal Adan, birleşim için ara verdi.