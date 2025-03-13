Tanyeli’nin Sağlık Durumu Kötüleşti: Entübe Edildi

ÜNLÜ ORYANTAL TANSELİ’DEN KÖTÜ HABER

Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle zorlu bir mücadele veriyor. Sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle tedavi sürecinde entübe edildi. Hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçının durumu sevenleri tarafından merakla takip ediliyordu. Son olarak, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak dualarını isteyen Tanyeli, daha önceki günlerde sık sık hayranlarıyla iletişim kurarken, son zamanlarda sesi çıkmamıştı.

SON PAYLAŞIMIYLA DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

27 Şubat’taki paylaşımında hastanede kaldığını ve taburcu olmayı ümit ettiğini dile getiren Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.”

TANYELİ KİMDİR?

Öznur Kral olarak dünyaya gelen Tanyeli, 1972 yılında İzmir’de doğdu. Çocuk yaşlarda ailesinin boşanması nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü. İlk evliliğini 14 yaşında gerçekleştiren sanatçı, 15 yaşında bir çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğinin ardından, Avustralya’da iş insanı İlker Sünnili ile üçüncü evliliğini yaptı. Dans yarışmaları ile adını duyuran Tanyeli, Türkiye’nin en tanınmış oryantallerinden birisi haline geldi.