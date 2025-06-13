Tapu Bedeli Gerçekleri Ortaya Çıkıyor!

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Büyükşehirlerde taşınmaz satışlarında beyan edilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yılda gerçekleştirilen yüz binlerce gayrimenkul satışı yeniden inceleniyor. Bakanlık, düşük beyanla kamu zararı oluştuğunu tespit ederek, eksik ödenen tutarlar ile gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

İFADE ÇAĞRILARI VE YAZILI TEBLİGATLAR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcılar ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemler hakkında yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca, taraflar ifade vermek üzere ilgili birimlere çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın yapıldığı bölgedeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüphe uyandıran işlemlerde cezai süreç hızla işliyor. Yasal düzenlemeye göre, tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu miktar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde ödeniyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığını ve satış bedelinin düşük gösterilerek harçtan kaçınıldığını tespit etti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını bildirdi. Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması adına tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyarıyor.

CEZALAR KAPIDA

Gerçeğe aykırı beyanda ısrar edenleri yüksek miktarlarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcıyı hem de satıcıyı sorumlu tutarak usulsüz işlemlere geçit vermemekte kararlı.