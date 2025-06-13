Tapu Beyanı Herkesi Etkiliyor! Cezalar Geliyor

BÜYÜKŞEHİRLERDE TAŞINMAZ SATIŞLARI YENİDEN İNCELENİYOR

Büyükşehirlerdeki taşınmaz satışlarında belirtilen tapu bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Son 5 yıl içinde gerçekleşen yüz binlerce gayrimenkul satışının yeniden incelenmesi gündeme geldi. Bakanlık, düşük beyan nedeniyle kamu zararı oluştuğunu belirleyerek eksik ödenen tutarları ve gecikme faizlerini tahsil etmeye hazırlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, tapuda satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösteren alıcı ve satıcılara yönelik yasal süreç başlatıldı. Şüpheli işlemlere dair yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı ve taraflar ifade vermek üzere ilgili birimlere davet ediliyor. Tapu müdürlüklerinde beyan edilen bedeller, satışın yapıldığı bölgelerdeki ortalama fiyatlarla karşılaştırılıyor. Şüpheli görülen işlemlerde cezai süreç hızla işliyor.

Yasal düzenlemelere göre, tapu harcı satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak Bakanlık, birçok işlemde bu yükümlülüğün tek taraflı uygulandığını tespit etti. Satış bedelinin düşük gösterilmesi yoluyla harçtan kaçışın yaşandığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin hem vergisel hem de idari yaptırımlara tabi olacağını açıkladı.

Vatandaşlar, geçmiş tapu işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulayabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte mağduriyet yaşanmaması amacıyla tüm tarafları satış işlemlerinde gerçek değer beyan etmeleri konusunda uyarıyor.

Gerçeğe aykırı beyan konusunda ısrar edenleri yüksek miktarda para cezası ve faiz yükü bekliyor. Bakanlık, hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulması gerektiğini ve usulsüz işlemlere göz açtırmamakta kararlı olduğunu belirtiyor.