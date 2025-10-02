Tapuda ’65 Yaş’ Raporu İsteminin Krizi!

TAPU İŞLEMLERİNDE RİSK ALINMAMASI GEREKİYOR

65 yaş üstü vatandaşlardan tapu işlemleri sırasında ‘sağlık raporu’ istenmesi, alım-satım süreçlerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Raporun yalnızca devlet hastanesinden alınması ve geçerlilik süresinin bir günle sınırlı olması, işlemlerini tek günde tamamlayamayanlar için büyük sorunlar oluşturuyor. Uzmanlar, tapu müdürlüklerinin bu durumda ‘risk almamak’ adına rapor istediğini vurguluyor. Ancak, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, satış işlemleri için gelen kişilerin ‘ayırt etme gücüne sahip olduğu’ konusunda bir şüphe oluşmuyorsa sağlık raporu talep edilmesinin gereksiz olduğunu belirtiyor.

RAPOR TALEBİ SÜREÇLERİ TIKADI

65 yaş üstü vatandaşlardan tapu dairelerinde ‘zorunlu’ bir şekilde rapor istenmesinin işlemleri olumsuz etkilediği aktarılıyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu durumun artık bir krize dönüştüğüne işaret ederek şu noktaları dile getiriyor: “Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı yaşlı. Rapor almak, zahmetli ve yıpratıcı bir süreç. Randevular geç veriliyor, raporun geçerliliği sadece bir iş günüdür. İşleminiz uzarsa yeniden hastaneye gidip aynı süreci baştan yaşamak zorundasınız. Bu süreç oldukça yorucu. Rapor almak için mücadele ederken sağlıklarından oluyorlar.”

TAPU DAİRELERİ KENDİLERİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYOR

Araç, tapu memurlarının ya da müdürlerinin, satış yapan kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığını anlamak için birçok soru sorduğunu belirtiyor. “Hal ve davranışları uygunsa, 75 yaşında da olsa sağlık raporu şart olmamalıdır. Ancak, kimse risk almak istemiyor. 65 yaş üstündeyseniz, hemen ‘raporunu getir’ diyorlar. Tapu daireleri de kendilerini güvence altına almak istiyor, ama bu kadar karmaşık ve zor bir süreç olmadan da çözümler üretilebilir.”

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. “Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda, özellikle ileri yaşlar veya olağandışı davranış sergileyen istemcilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı incelenmektedir. Eğer istenen kişiyle ilgili şüphe yoksa, sağlık raporu talep edilmesine gerek bulunmuyor.” şeklinde ifade edildi.

TÜKETİCİ KONFEDERASYONU BAŞKANI’NDAN TAVSİYE

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tapu işleminde inisiyatifin müdürlüklerde olduğunu belirtmiştir. Ancak müdürlerin çoğunlukla işleri memurlara devretmesi sonucunda, memurlar 65 yaşı görünce kendilerini korumak amacıyla rapor istemektedir. Ağaoğlu, mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ve Kamu Denetçiliği Birimi’ne şikayet etmelerini önerdi.

RAPOR İSTENMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sağlık raporu istenmesi nedeniyle yaşanan sorunlar, birçok şikayet platformuna taşındı. 67 yaşındaki bir vatandaş, “Akli melekelerim yerinde. Ancak evimi satabilmem için rapor istendi. Bu durum son derece rahatsız edici. Raporu almak için hastaneye gittim ama tapuya yetişemedim. Tekrar rapor istediler. Bu kadar stres yaşamam gerektiğini düşünmezdim. Bu eziyete son verin.” şeklinde şikayetini dile getirdi.