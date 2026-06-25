Tara De Vries Fethiye’de Yaz Sezonunu Açtı

27 Haziran 2026 tarihli bir habere göre, 2018 Türkiye İkinci Güzeli Tara De Vries yaz sezonunu Fethiye’de açarak tatil yapıyor ve sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran sunucu, karelerini takipçileriyle paylaştı. Tara, “Yazı ve denizi çok seviyorum. Kendime bağlandığım yerden sizinle buluşuyorum” ifadelerini kullandı. Fırsat buldukça yoga yaparak hem formunu korudu hem de stres attı.