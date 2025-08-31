Taraftar Kavgasında 1 Kişi Öldü

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE TARTIŞMA

Trabzonspor deplasmanına gitmek üzere yola koyulan Samsunspor taraftarları, Giresun’da bir restoranda yemek molası vermekteydi. Ancak bu mola sırasında, henüz sebebi kesinleşmeyen bir tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Elde edilen bilgilere göre, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 taraftar yaralandı.

SAMSUNSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, bu olay sonrasında bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.” denildi.