Taraftarlar Kavga Etti, Sokaklar Karıştı

GAZİANTEP’TE TARAFTAR KAVGASI

Galatasaray ile Trabzonspor’un Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep’teki sokaklar hareketlendi. Karşılaşma için kente gelen iki takımın taraftarları arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGADA YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yumruklar ve sopalar havada uçuştuğu kargaşada, çevrede bulunan halk olaya müdahale etmeye çalıştı. Yerel medyadaki bilgilere göre, kavga eden gruplardan birinin Galatasaraylı taraftarlar ve Gaziantep’teki esnaflardan oluştuğu ileri sürüldü.

Mücadele bu akşam saat 20.45’te gerçekleştirilecek. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.