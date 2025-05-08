Tarifeler İngiltere İle Anlaşmaya Yaklaşıyor

ABD’NİN YENİ TİCARET POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık dönemine Ocak 2025’te başlayarak, 72 gün içinde dünya ticaretini köklü bir şekilde etkileyen gümrük vergilerini açıkladı. Trump, özellikle Çin için ağır tarifeler öngörürken, Türkiye’yi yüzde 10’luk en düşük vergi oranıyla bu vergilerden muaf tuttu. Avrupa Birliği için yüzde 39, İngiltere için ise yüzde 10 oranında tarifeler belirledi. Ancak piyasalardaki olumsuz tepkiler nedeniyle, Trump, Çin hariç diğer tarifeleri 90 gün erteledi. Bugün itibarıyla ABD ile İngiltere arasında tarife indirimi için bir anlaşma yapılması bekleniyor.

PİYASALARDA TARİFE ŞOKU

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı ve büyük bir yankı uyandıran tarife duyurusu, ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksini olumsuz etkiledi. Duyurunun ardından 2 Nisan 2025’te endeks, yüzde 15’lik bir değer kaybıyla tarihi bir düşüş yaşadı. Gerçek zamanlı verilere göre, S&P 500 endeksi 8 Mayıs 2025 itibarıyla 563.765 USD seviyesine ulaşmışken, Nisan’daki volatilite piyasalarda derin bir etki bıraktı. Trump’ın tarifeleri 90 gün erteleme kararının ardından 9 Nisan’da endeks, yüzde 12’lik tarihi bir kazançla toparlanmayı başardı.

İNGİLTERE İLE TARİHİ ANLAŞMA YOLDA

Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, 9 Mayıs 2025 sabah 10:00’da Oval Ofis’te “büyük bir ticaret anlaşması” duyuracağını açıkladı. İngiltere, özellikle çelik ve otomotiv sektörlerindeki yüzde 25’lik tarifelerin kaldırılmasını talep ederken, ABD’nin ilaç ve teknoloji sektörlerinde Londra’dan yeni adımlar atmasını bekliyor. BBC’nin haberine göre, yeni anlaşmayla birlikte tüm vergilerin kaldırılması gündeme gelebilir.

KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ

Trump’ın açıklamaları, küresel piyasalarda önemli bir şok yarattı. The Guardian’a göre, S&P 500’ün Nisan ayındaki yüzde 15’lik düşüşü, 1950’lerden bu yana en büyük dört günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği, 21 milyar euro değerinde ABD malları için misilleme tarifeleri planlarken, Kanada 20.1 milyar dolarlık ABD ürünlerine yüzde 25 oranında yeni bir tarife getiriyor. Trump’ın uyguladığı çelik ve alüminyum tarifeleri, ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği 31.3 milyar dolarlık çelik ve 27.4 milyar dolarlık alüminyum üzerindeki etkilerini de göstermekte.