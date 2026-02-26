Tarihî Mezarlıkta Yaşanan Tahribat Vatandaşları İsyan Ettirdi

Osmanlı padişahlarından İkinci Selim’in Manisa’da sancak beyliği görevinde bulunduğu dönemde Darüssaade Ağası olarak görev yapan ve ilerleyen süreçte Baş Kapıcıbaşılık görevini üstlenen Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilen caminin mezarlık kısmı tahrip edildi. Hazire alanındaki diğer mezar taşları da acımasızca yerlerinden sökülerek zarar gördü.

VATANDAŞLAR GÜVENLİK ÖNLEMİ TALEP EDİYOR

Manisa’da tarihsel öneme sahip devlet adamlarının yattığı bu manevi alandaki ağır tahribatı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Cami cemaatinden yetmiş sekiz yaşındaki Salih Yaman, meydana gelen tahribat karşısındaki üzüntüsünü dile getirerek, “Sadece Hüsrev Ağa Camisi’nin değil, kentteki tüm tarihi camilerin ve kabristanların koruma altına alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.