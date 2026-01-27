Tarihi Kar Fırtınası Amerika’yı Vurdu: Faturalar Yükseliyor

DÜNYA ÇAPINDA DONDUK!

Dünya genelindeki hava tahmin hizmetlerini sunan AccuWeather, ABD’yi etkisi altına alan “tarihi” kar fırtınası hakkında bilgi verdi. Açıklamada, ülke genelinde 200 milyondan fazla bireyin kar fırtınasından olumsuz etkilendiği bildirilirken; bazı havaalanlarının kapandığı ve binlerce uçuşun ya iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi. Kar fırtınasının sona ermesi durumunda dondurucu soğukların etkisini sürdürmeye devam edeceği vurgulanırken, 1 milyondan fazla elektrik abonesinin iletim hatlarındaki buz nedeniyle elektriksiz kaldığı kaydedildi. Birçok kişi için ısınma maliyetinin normalden yüzde 20 ila 35 daha fazla olabileceği bildirildi. New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Baltimore şehirlerinde ise ısınma talebinin, ocak sonundan şubat sonuna kadar son 20 yılın ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ENGELLER VE MALİYETLER ARTIYOR

AccuWeather uzmanları, ABD’nin birçok eyaletini etkileyen kar fırtınasının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kayıpların, ilk tahminlere göre 105 ila 115 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Fırtınanın getirdiği uçuş iptalleri, iş yeri kapanmaları ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi olumsuz durumlar, dondurucu kar fırtınasının Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarından bu yana en maliyetli hava olayı olabileceğini ortaya koyuyor.