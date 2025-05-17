Tarihi Oltu Kalesi Tehlike Altında

OLTU KALESİ’NDE GEÇMİŞİN ZARAR GÖRMESİ

Erzurum’un Oltu ilçesindeki binlerce yıllık geçmişe sahip Oltu Kalesi, ne yazık ki zamana daha fazla direnemedi. Geçtiğimiz gece, kalenin surlarının bir kısmı çökmüş durumda. Tarihi dokunun zarar görmesi, ilçe halkını derin bir üzüntüye sevk etti.

KORUMA ÇAĞRISI YAPILIYOR

Urartular dönemine kadar uzandığı tahmin edilen ve asırlardır Oltu’nun simgelerinden biri olarak bilinen kale, uzun bir süredir bakım ve onarım bekliyor. Çökme olayının ardından, çevrede yaşayan vatandaşlar endişelerini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. İlin tarihî ve turistik değerlerinden biri olan kalenin bir an önce restore edilmesini talep eden Oltulular, “Bu miras elimizden kayıp gitmeden korunmalı” düşüncesinde birleşti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kalenin duvarlarındaki yıpranma ve çatlakların uzun süredir belirgin hale geldiğini ifade eden vatandaşlar, zamanında önlem alınmamasının bu çöküşü meydana getirdiğini savunuyor. Öte yandan, kalenin çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi verildi.