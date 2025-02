Tarihi Org 19 Şubat’ta Canlandı

ÖZEL DİNLETİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi’nin Albert Long Hall salonu, 19 Şubat akşamında unutulmaz bir performansa sahne oldu. 112 yıl önce bağışlanan ve Norman & Beard imzası taşıyan org, 8 aylık kapsamlı bir restorasyon sürecine tabi tutulduktan sonra tekrar kullanıma sunuldu. Restorasyon sonrası ünlü org virtüözü Jacob Benda, tarihi orgun etkileyici tınılarıyla dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sundu. Bu restorasyon çalışması, orgun hava sistemi, boruları ve elektrik ile pnömatik sistemleri gibi pek çok bileşenini kapsayan detaylı bir sürecin sonucunda gerçekleşti. Yenilenen org, estetik ve teknik açıdan tamamen restore edildi.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ’NDEN TEŞEKKÜR

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, dinletinin ardından yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz, bilimin ve sanatın birlikte yükseldiği bir çatı olmayı her zaman ilke edinmiştir. Bu özel dinletiyle de bu prensibin en güzel örneklerinden birini yaşadık,” şeklinde konuştu. Ayrıca, orgun restorasyon sürecine katkı sağlayan tüm kişilere teşekkür etti. Jacob Benda’nın performansı, J.S. Bach’tan “Toccata and Fugue in E BWV 566” ile başlayarak birçok ünlü eseri kapsadı.

DİNETİ SONUNDA ÖDÜL

Performansın sonunda Benda’ya, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından İstanbul motifleri içeren şık bir çini tablo hediye edildi. Bu hediye, müzik dolu akşamı özel kılan anlardan biri oldu ve tarihi orgun yenilenen sesiyle yaşanan özel anıları taçlandırdı.