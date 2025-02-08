Tarihi Silvan Konakları Restorasyonla Yenilendi

DİYARBAKIR’DA TARİHİ KONAKLAR RESTORE EDİLDİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa, Üstünler ve Kılavuzlar konakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği toplam 9 milyon liralık restorasyon çalışmaları sonucunda eski ihtişamına kavuştu. Bakanlık, tarihî konakların restorasyonu için önemli bir bütçe ayırdı. Ali Ağa Konağı’na 1 milyon lira, Üstünler Konağı’na 5 milyon lira ve Kılavuzlar Konağı’na 3 milyon lira ödenek sağlandı. Konakların onarım ve bakım süreçleri başarıyla tamamlandı. Eylül ayında başlayan ve ocak ayında sona eren uygulamalarla, atıl durumda olan konaklar yeniden hayata döndü.

KONAĞIN TARİHÇESİ VE RESTORASYONUN DETAYLARI

Kale Mahallesi sınırları içinde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda yer alan Ali Ağa Konağı’nın 1860 yılında Hacı Reşit Ağa tarafından inşa edildiği biliniyor. Konağın sahiplerinden Ali Galip Özkan’ın oğlu Esat Özkan, daha önce restore edilen bir bölümün kafeye dönüştürüldüğünü ifade etti ve kalan kısmın da restaure edildiğini aktardı.

BUTİK OTEL PROJESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Esat Özkan, “Yıllar önce başlattığımız restorasyon çalışmalarında amacımız, Ali Ağa Konağı’nı turizme kazandırmaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle de harabe halde bulunan konağı restore ederek tarihin güzelliklerini yeniden gün yüzüne çıkardık. Konağı butik otele dönüştürme çalışmalarımız, bakanlığımızın da destekleriyle sürecek. Bu sayede hem bölge halkına ekonomik katkı sağlanacak hem de tarihi mirasın yaşatılması adına önemli bir adım atılmış olacak” diye belirtti.

DESTEK ÇAĞRISI YAPILIYOR

Üstünler Konağı sahiplerinden Mehmet Üstün, verilen bütçenin yeterli olmadığını ifade ederek, “Bütçenin bir kısmı mimari restorasyon için harcandı. Ancak konakta ciddi tahribat olduğu için ek kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Silvan’ın kültürel mirasını korumak için daha fazla destek bekliyoruz” dedi.