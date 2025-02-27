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Tarım Aracı Uçurumdan Düştü: Sürücü Yaralı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi hudutları içindeki Gümeli beldesi civarlarında meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Hüseyin K. patpat olarak bilinen tarım aracıyla Gümeli merkezinden Alaplı istikametine doğru ilerliyordu.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Tam o esnada, Hüseyin K. kullandığı tarım aracının kontrolünü kaybetti. Araç, Derekol bölgesindeki 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan dereye düştü. Bu kazada yaralanan Hüseyin K., olay yerine gelen ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak incelemeler başlatıldı.

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