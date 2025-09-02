Tarım Arazileri Kiralanacak! Yeni Dönem Başladı

YENİ ÜRETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu yıl tarımda üretim planlanmasına geçerek yeni bir dönemi başlatan bakanlık, bu doğrultuda su ürünleri ve hayvancılık ile bitkisel üretimde yenilikçi destek modellerini devreye alıyor. Bakanlık, işlenmeyen tarım arazilerine yönelik de önemli bir adım atarak, bu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin düzenlemeleri yönetmelikle belirliyor. Ülkede tarımsal üretimi artırmayı amaçlayan bu düzenlemeyle birlikte, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair merak edilen 10 soru ve cevabı derlendi.

KİRALANACAK ARAZİLER HAKKINDA

Hazineye ait özel mülkiyet veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri dışındaki, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması koşuluyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

ARAzi tespiti VE KİRALAMA SÜRECİ

Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri ile diğer kamu kurumlarından toplanan verileri kullanarak yerinde arazi kontrolleri yapacak. Tespit işlemleri, bölgelerin hasat dönemleri dikkate alınarak 1 Eylül ile 31 Ağustos arasındaki süreyi göz önünde bulunduracak. Kira bedeli ise komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelin altında olamayacak.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRECİ

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, eksiksiz olarak dolduracakları tarım arazisi kiralama talep formunu ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne sunacak. Ayrıca, kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi aracılığıyla da yapılabilecektir. Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek; eğer arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamazsa, kira bedelleri bakanlık tarafından belirlenecek bir kamu bankasında üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı olan tarım arazilerinde, ihtilafın çözümü sonrasında biriken kira gelirleri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.