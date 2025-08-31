Tarım Arazileri Kiraya Çıkıyor

TARIM SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de tarım sektörünü güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleri aracılığıyla kullanılmayan tarım arazilerini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş arazi belirlendi. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan alanlar bulunmadı.

KİRAYA ÇIKAN ARAZİLER VE BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yapılan tespitlerin ardından üst üste iki yıl ekilmeyen araziler, 1 Eylül’den itibaren sezonluk kiraya çıkarılacak. İlgilenen tarım üreticileri, kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Çalışmanın en dikkat çekici maddeleri arasında şunlar yer alıyor: – Eğer bir araziye yönelik birden fazla talep olursa, en yüksek teklifi veren üreticiye kiralama yapılacak. – Tekliflerin eşit olması durumunda, tarımsal potansiyeli yeterli olan ya da arazisine bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik verilecek.

Kiraya çıkarılacak arazilerin kira bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalamasına göre belirlenecek. Muhtarlıklar, elektronik ortamlar ve il müdürlüklerinin internet siteleri aracılığıyla 7 gün süreyle ilan edilen araziler, sezonluk kiralama sürecine dahil olacak. Tarım dışı kullanım tespit edilmesi durumunda sözleşmeler iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl yapılacak ihalelere katılamayacak.

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen, bunlardan 3 milyon hektarı işlenmiyor. Bu arazilerin üretime kazandırılması halinde, ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katma değer sağlanması mümkün. Elde edilecek bu gelir, çiftçilerin kazancını artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın küçülmesine katkıda bulunacak. Kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin, arazi sahiplerine hiçbir kesinti olmadan aktarılacağı açıklamada belirtildi. Ayrıca, arazi sahibi vefat etmişse ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak.

Yetkililer, bu yeni düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğine dikkat çekerek, “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladılar.