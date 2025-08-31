Tarım Arazileri Kiraya Veriliyor: 1 Eylülde!

TARIM SEKTÖRÜNDE YENİ ADIMLAR

Türkiye’de tarım sektörünü yeniden canlandıracak önemli bir adım atıldı. Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleriyle atıl durumda kalan tarım arazilerini tespit etti. Bu çalışmalar sonucunda Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel boş arazi belirlendi. Bazı illerde ise hiç kullanılmamış alan bulunmadı.

İKİ YIL EKİLMEMİŞ ARAZİLER KİRAYA ÇIKIYOR

Yapılan tespitler doğrultusunda, üst üste iki yıl ekilmeyen araziler 1 Eylül tarihi itibarıyla sezonluk kiralamaya sunulacak. İlgilenenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine veya Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Çalışmanın öne çıkan maddeleri şunlardır:

EN YÜKSEK TEKLİF KAZANACAK

Bir arazi için birden fazla talep olması halinde, kiralama en yüksek teklifi veren üreticiye yapılacak. Tekliflerin eşit olması durumunda tarımsal potansiyeli yeterli olan veya arazisine bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

KİRALAMA İLANLARI 7 GÜN SÜREYLE ASKIDA KALACAK

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgelerdeki benzer arazilerin ortalaması alınarak belirlenecek. Muhtarlıklar aracılığıyla, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün süreyle ilan edilen araziler için sezonluk kiralama yapılacak. Tarım dışı kullanım tespit edilmesi halinde ise sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl ihalelere katılamayacak.

EKONOMİYE BEKLENTİLER

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen 3 milyon hektarlık kısmı işlenmiyor. Bu arazilerin üretime kazandırılması durumunda ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanabileceği öngörülüyor. Bu gelir, çiftçilerin kazancını artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın düşmesine destek olacak.

MÜLKİYET HAKLARI KORUNACAK

Bakanlık, kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin herhangi bir kesinti olmaksızın doğrudan arazi sahiplerine aktarılacağını açıkladı. Arazi sahibi vefat etmiş ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak. Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini belirterek “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladı.