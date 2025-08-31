Tarım Arazileri Kiraya Veriliyor

YENİ TARIM ADIMI ATILDI

Türkiye’de tarım sektörünü canlandıracak yeni bir girişim hayata geçirildi. Bakanlık tarafından oluşturulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleri ile atıl durumda olan tarım alanlarını belirledi. Bu çalışmalar sonucunda Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel atıl arazi tespit edildi. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan alanlar bulunamadı.

İKİ YIL EKİLMEYENLER KİRAYA ÇIKACAK

Yapılan araştırmalar doğrultusunda, üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri 1 Eylül itibarıyla sezonluk kiraya çıkarılacak. İlgilenen çiftçiler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüklerine veya Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Çalışmanın önemli noktaları ise şöyle belirlendi:

EN YÜKSEK TEKLİF KAZANACAK

Bir alan için birden fazla başvuru oluşması durumunda, en yüksek teklifi veren çiftçiye kiralama yapılacak. Tekliflerin eşit olması durumunda, tarımsal potansiyeli yeterli olan veya söz konusu araziye bitişik işletmesi bulunan başvuru sahibine öncelik tanınacak.

BİR HAFTA İLAN EDİLECEK

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, benzer arazilerin ortalaması alınarak belirlenecek ve muhtarlıklarda, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde 7 gün süreyle ilan edilecek. Tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme iptal edilecek ve ilgili kişiler bir sonraki yıl kiralamalarda dikkate alınmayacak.

75 MİLYAR LİRA KATKI BEKLENİYOR

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen 3 milyon hektarlık kısmı kullanılmıyor. Bu arazilerin tekrar üretime kazandırılması halinde ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor. Bu gelir, çiftçilerin kazancını artıracak ve ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın düşmesine destek olacak.

MÜLKİYET HAKLARI KORUNACAK

Bakanlık, kiralama sürecinde elde edilen gelirlerin hiçbir kesinti olmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacağını açıkladı. Arazi sahibi vefat ederse ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak.

TOPOGRAFLARA EL KONULUYOR İDDİASI YALANLANDI

Yetkililer, bu düzenlemenin mülkiyet hakkını etkilemediğini vurgulayarak “Topraklara el konuluyor” iddialarını kesin bir dille yalanladı.