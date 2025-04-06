Tarım Bakanlığı “Aranıyor” Afişi Yayınladı!

RED BÜLTEN HAZIRLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Aranıyor” başlığıyla Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora Chiensis) için kırmızı bülten hazırladı. Türkiye’de az sayıda görülen ve karantinaya tabi olan bu böcek, ağaçların ölümüne sebep oluyor. Avcılar’daki bazı ağaçlarda tespit edilen bu zararlı böcek, Avrupa’da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan gibi birçok ülkede de görülebiliyor. Kimyasal ilaçların etki etmediği belirtilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği, turunçgillerin yanı sıra ceviz, elma, Avustralya çamı gibi birçok sert ağaç türünü öldürebiliyor.

DOMUZ KÜMELEŞMELERİ BELİRLENDİ

Cihangir Mahallesi’nde bazı sokaklarda, kaldırımlarda bulunan akça ağaç ve dişbudak ağaçlarının bu böceklerin saldırısına uğradığı tespit edildi. Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ortak bir saha çalışması gerçekleştirerek, böceğin kısmen veya tamamen kuruttuğu toplam 23 ağaç işaretlendi. Bu ağaçlar, iş makineleriyle köklerinden söküldü. Ağaçların dikili olduğu alanlar, zararlının çoğalma veya yayılma ihtimali göz önüne alınarak beton ile kapatıldı. İlaçların etki etmediği bu ağaçlar, köklerinden sökülerek parçalandı ve ardından imha edilerek kullanıma kapatıldı.