Tarım Desteği İçin Taahhütname Gerekli

ARAZİ SULAMA VE KİRA İŞLEMLERİ DÜZENLEMESİ

Arazilerin sulama durumları, kira işlemleri ve ürün değişikliği bilgilerinin belgelendirilmesi için yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınladı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, değişiklikle kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, eğer kira sözleşmesi yoksa “taahhütname” ile başvuru yapabiliyor.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuruda bulunan çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmaları için kira sözleşmesini sunmaları gerekiyor. Aynı zamanda, çiftçiler belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talep edebiliyor. Bu talepler, üretim yılı bitene kadar tespit komisyonu tarafından incelenebilecek. Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından herhangi bir farklılık tespit edildiğinde ise resen düzeltmeler yapılacak.

Arazilerin sulama durumu ile ilgili değişiklik talep başvuruları, her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonrasında gelen talepler, üretim yılı sonuna kadar yine tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kira fesih işlemlerinde, arazide ürün bulunması durumunda kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık tarihinde son bulacak. Yeni yönetmelik, Pazartesi günü yürürlüğe girecek.